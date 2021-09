AfD: Parkgebühren sollen an PS und Autogröße gekoppelt werden!

Wo das Wiesel-Wort „ökologisch“ draufsteht, ist in der Regel vor allem eines drin: Sozialistische Neid-Abzocke. Ein Linksbündnis aus sieben Stadträten in Stuttgart will die Anwohner-Parkgebühren vervielfachen und zudem diese horrenden Beträge an PS, Autogröße und Einkommen kommeln. Zwar mag das Kriterium des Einkommens noch nachvollziehbar sein, aber die Kopplung an PS und Autogröße ist eine unsägliche öko-marxistische Neid-Attacke! Dies berichtet die AfD unter Berufung auf die "Stuttgarter Nachrichten".

Weiter berichtet die AfD: Die Forderungen zeigen, wohin die Reise geht. Das autofeindliche Linksbündnis wollte in seiner Anfrage im Stadtrat auch wissen, „wie viel die Stadt zusätzlich einnehmen könnte, wenn die Anwohnerparkausweise künftig nicht 30,70 Euro, sondern 120, 240 oder 360 Euro im Jahr kosten würden.“ Es geht also um eine Vervielfachung der Beträge – um Abzocke ohne jeden Nutzen. Die AfD stellt sich gegen diesen Wahnsinn und ist die einzige Partei, die Autofahrer entlastet! Stuttgarter Nachrichten: „Linksbündnis zu Parkgebühren in Stuttgart – Gebühr soll sich nach PS, Autogröße und Einkommen richten.“ Quelle: AfD Deutschland