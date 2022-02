Wehrbeauftragte stärkt der Verteidigungsministerin den Rücken

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hat der in die Kritik geratenen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (ebenfalls SPD) den Rücken gestärkt. Högl sagte im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" zu der Personalie: "Christine Lambrecht ist eine sehr erfahrene Politikerin und erfahrene Bundesministerin. Sie wird das Verteidigungsministerium hervorragend führen."

Högl zeigte sich überzeugt davon, dass ihre Parteigenossin "mit Sicherheit die richtigen Entscheidungen zum Wohle der Soldatinnen und Soldaten treffen und für eine gute Sicherheits- und Verteidigungspolitik sorgen" werde.

Die Verteidigungsministerin war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie nach Ansicht der Opposition in der Ukraine-Krise und der Auseinandersetzung mit Russland keine gute Figur macht. Insbesondere Lambrechts Entscheidung, dass Deutschland 5000 Militärhelme an die Ukraine liefern will, sorgte für Spott.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)