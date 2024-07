AfD: Ampel-Regierung gab 531.000 Euro für Fußball-Dienstreisen aus!

Es ist typisch für die Abgehobenheit und Dekadenz der aktuellen Bundesregierung: 531.008,86 Euro gab die Bundesregierung für Dienstreisen zur Fußball-EM aus. Mit einer halben Million Euro zahlte der Steuerzahler für die Anreise der Ampel-Regierung und ihrer Entourage zu fünf EM-Spielen der deutschen Mannschaft – das macht rund 100.000 Euro pro Spiel. Denn die Damen und Herren nutzten für die Reisen die Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums. Strittig ist indessen, ob der Gattin des Bundeskanzlers überhaupt eine VIP-Ehrenkarte zustand. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Monatlich 11.000 Euro für die Frisöre und Visagisten der Außenministerin, ein völlig aufgeblähter Bundestag, ein pompöser Kanzleramts-Anbau und nun die Fußball-Kostenexzesse: All diese Dinge erzeugen den Gesamteindruck einer Regierung, die in einer anderen Welt lebt. Sie verteilen unser Steuergeld in aller Welt, sie reagieren gleichgültig auf den Niedergang unseres Landes und sie verlieren bei den Kosten für ihre vermeintlichen Repräsentationsaufgaben jedes Maß.

Ohnehin ist es fraglich, ob wirklich sehr viele Fußballfans über die Stadion-Anwesenheit von Scholz, Lauterbach, Faeser und Konsorten erfreut sind. Allzu oft werden EM-Turniere von angeblich fußballbegeisterten Politikern genutzt, um den Sport für politisch-ideologische Zwecke zu instrumentalisieren. Wir brauchen aber im Fußball keine Regenbogen-Agitation und keine Stimmungsmache für Massenmigration. Fußball sollte einfach Fußball sein! Und die Ampel-Regierung sollte sich auf ihre Aufgaben konzentrieren und sparsamer mit unserem Steuergeld umgehen."

Quelle: AfD Deutschland