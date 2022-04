Agrarpolitik Sachsen-Anhalt: Kuckucksei statt Osterei

Mit Osterpaket möchte der Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) die Landwirte zu Treibern der Energiewende machen. Biomassekraftwerke sollen aus dem Boden gestampft werden und einen Beitrag als Spitzenlastkraftwerk leisten. Die noch völlig neue und unerprobte Technologie des Agri Solars soll ebenso gefördert werden wie die weitere Flächenversiegelung durch Freiflächensolaranlagen und Megawindkraftwerke.

Hannes Loth, agrarpolitscher Sprecher der AfD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt, sagt dazu: „Das Osterpaket ist voll mit Kuckuckseiern. Gerade in der Zeit drohender Lebensmittelknappheiten auf dem Weltmarkt ist es unverantwortlich, Flächen und Anlagen zu fördern, die mit der Lebensmittelproduktion konkurrieren.



Es ist schmerzlich zu sehen, dass nichts unternommen wird, um den Futtermittelanbau in benachteiligten Gebieten oder in Schutzgebieten zu fördern, um mehr fruchtbare Fläche für die Erzeugung von Getreide oder Ölsaaten nutzen zu können. Schon Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen) meinte 2004 in den Bauern den Scheich von Morgen zu erkennen – eine Fata Morgana, wie wir alle heute wissen. Wir müssen jetzt alles unternehmen, um die drohende Lebensmittelknappheit zu mildern – dabei müssen EU-Verbote abgeschafft und vorhandene Möglichkeiten genutzt werden.“

Quelle: AfD Deutschland