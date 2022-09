Dr. Fest: Ursula von der Leyen opfert Freiheit, Frieden und Wohlstand!

Zur dritten „Rede zur Lage der Union“ von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 14. September 2022 erklärt Dr. Nicolaus Fest, Leider der AfD-Delegation im EU-Parlament: „Abgehoben, selbstverliebt, realitätsfremd: Von der Leyen will die deutschlandfeindlichen und wirtschaftszerstörenden Sanktionen vertiefen und weitere Milliarden Steuergelder in der Ukraine vergeuden."

Fest weiter: "Von der Leyen will lieber in der Ukraine Schulen renovieren als in Deutschland. Sie provoziert die politische Eskalation als Selbstzweck. Doch die Menschen wollen keinen übertriebenen EU-Heldenpathos, sondern bezahlbare Nahrung und beheizte Wohnungen. Jetzt. Wir wollen Freiheit, Frieden und Wohlstand sichern. Frau von der Leyen will das nicht.“ Quelle: AfD Deutschland