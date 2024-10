VW-Werken droht Schließung: Die Ampel macht Deutschland zur Wirtschafts-Ruine!

Der jahrelange Feldzug von CDU und Ampel-Parteien gegen unsere Auto-Industrie führt jetzt zu den bitteren Konsequenzen, vor denen die AfD immer gewarnt hat: Zehntausenden Mitarbeitern des VW-Konzerns droht die Kündigung, jedes dritte Werk in Deutschland könnte schließen. „Keines ist sicher“, heißt es in einer Pressemeldung.

Weiter schreibt die AfD: "Doch dies sind wohl erst die traurigen Anfänge vom völligen wirtschaftlichen und sozialen Abstieg unseres Landes. Allein durch das von CDU und Ampel-Regierung vorangetriebene Verbrenner-Verbot droht bis 2035 ein Verlust von rund 190.000 Arbeitsplätzen, rechnet der Verband der Automobilindustrie vor. Mit verharmlosendem Zynismus bezeichnet der Verband diese Entwicklung mit Vokabeln wie „Wandel“ und „Beschäftigungsverluste“.

Hinter 190.000 verlorenen Arbeitsplätzen stehen 190.000 Familien, die in eine wirtschaftliche Notlage getrieben werden – aufgrund einer ideologisch motivierten Klimahysterie, die von fast keinem anderen Land der Welt in dieser Form geteilt wird. Mit dem sachlich unbegründeten Ausstieg aus der Kernenergie und dem Wirtschaftskrieg gegen Russland haben die etablierten Parteien die Energiepreise in die Höhe getrieben und damit dem Wirtschaftsstandort Deutschland einen heftigen Nackenschlag verpasst. Die Entscheidung zum Verbrenner-Verbot, massive bürokratische Auflagen und eine enorm hohe Steuerlast ergeben ein Übriges.

Die AfD ist die einzige politische Kraft, die diese Entwicklung noch aufhalten kann, um wenigstens das Schlimmste zu verhindern – mit Vernunft statt Ideologie. Wir wollen am Verbrenner festhalten, die Steuerlast endlich senken und uns auf eine Energiepolitik besinnen, die auf einen breiten Mix einschließlich Kernenergie setzt. Unsere Industrie unsere Arbeitsplätze sind wichtiger als die grüne Ideologie der etablierten Parteien!"

Quelle: AfD Deutschland