Jan Wenzel Schmidt: Die erste Fraktionssitzung im Reichstagsbebbäude war für mich etwas ganz besonderes

In unserer neuen Serie „AfD persönlich“ stellen wir Ihnen die Abgeordneten vor, die im Zuge der Bundestagswahl 2021 zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen sind. In der aktuellen Ausgabe sehen Sie Jan Wenzel Schmidt, gelernter Einzelhandelskaufmann und geprüfter Handelsfachwirt.

Seine Interessen sieht Schmidt vor allem in der Sozialpolitik und bei der dringend notwendigen Verbesserung der Familienförderung in Deutschland.

Quelle: AfD Deutschland