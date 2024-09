AfD: Grüner Parteivorstand tritt zurück: Der Anfang vom Ende der Ampel!

Paukenschlag nach den verheerenden Wahlniederlagen der Grünen im Osten: Die beiden Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour treten ebenso zurück wie der gesamte Parteivorstand. Verwunderlich ist das nicht: In Brandenburg haben sich die Grünen mit nur 4,1 Prozent mehr als halbiert, in Thüringen sieht es mit 3,2 Prozent noch düsterer und in Sachsen mit 5,1 Prozent nicht viel besser aus. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Doch die Bürger haben nicht nur die Grünen, sondern die gesamte Ampel-Regierung abgewählt. Deshalb ist der Rücktritt des grünen Parteivorstands vor allem eines: Der Anfang vom Ende einer grottenschlechten Bundesregierung! AfD-Bundessprecherin Alice Weidel reagierte auf die Rücktritte mit der klaren Forderung nach Neuwahlen. „Bundeskanzler Scholz muss jetzt die Vertrauensfrage stellen“, sagte Weidel. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Deutschland braucht jetzt Neuwahlen!“ Auch Tino Chrupalla, ebenfalls Bundessprecher der AfD, äußert sich zur Krise der Grünen: „Die Grünen sind die gefährlichste Partei Deutschlands!“ Quelle: AfD Deutschland