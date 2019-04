Wifi4EU: WLAN mit Risiken und Nebenwirkungen

Die Piratenpartei warnt Städte und Gemeinden vor der Teilnahme an dem EU-Förderprogramm "Wifi4EU", das morgen 3.400 Förderzusagen über je 15.000 EUR für den Aufbau kommunaler WLAN-Hotspots vergeben will.

"Das Wifi4EU-System ist technisch unsicher und verstößt rechtlich gegen das Grundrecht auf Datenschutz", kritisiert Patrick Breyer, Spitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl. "Wer über dieses, von der EU gesponsorte WLAN ins Internet will, muss sich künftig über eine zentrale EU-Datenbank persönlich identifizieren. Diese Identifikationspflicht leistet Überwachung und Abmahnungen Vorschub und das, obwohl derzeit jede Rechtsgrundlage dafür fehlt. Auch soll eine Vorschaltseite mit eingebauter EU-Hintertür angezeigt werden, die den Internetzugang unsicher und für einige Geräte unbenutzbar macht."

Breyer empfiehlt Kommunen beim Aufbau einer WLAN-Infrastruktur eine Zusammenarbeit mit nichtkommerziellen lokalen Freifunkprojekten. Deren WLAN-Netze seien technisch überlegen und datenschutzkonform nutzbar. "Eine Teilnahme an dem EU-Programm zieht für Kommunen so viele Folgekosten und Nachteile nach sich, dass sie sich trotz der Fördermittel nicht lohnt."

Hintergrund: Am morgigen Donnerstag verteilt die EU-Kommission je 15.000 EUR an Kommunen, die an ihrem Wifi4EU-Programm zum Aufbau von WLAN-Internetzugängen mitmachen wollen.[1] Fast 2.000 deutsche Städte und Gemeinden haben sich beim letzten Mal beworben.[2]

Kritik der Bürgerrechtsorganisation La Quadrature du Net an Wifi4EU: https://www.laquadrature.net/en/2017/10/25/wifi4eu_fails/

Kritik von Freifunk Aachen an Wifi4EU: https://fahrplan.chaos-west.de/media/Wifi4EU_-_35c3.pdf

Fußnoten: [1] http://ots.de/VgB7aE [2] http://ots.de/gArH3g

Quelle: Piratenpartei Deutschland (ots)