Umfrage: Große Mehrheit zufrieden mit Einkommen

Eine große Mehrheit der Bundesbürger ist mit dem Einkommen zufrieden. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus. Demnach sind 78 Prozent der Befragten mit ihrem Haushaltseinkommen "sehr zufrieden" oder "eher zufrieden".

20 Prozent zeigten sich dagegen mit ihrer finanziellen Situation "eher unzufrieden" oder "überhaupt nicht zufrieden". Am größten ist die Zufriedenheit laut der Umfrage in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen (82 Prozent), am niedrigsten unter den 50- bis 64-Jährigen (67 Prozent). Die Anhänger der FDP sind laut Kantar Emnid am zufriedensten mit ihrem Einkommen (40 Prozent "sehr zufrieden", 55 Prozent "eher zufrieden"). Auf Platz zwei folgen SPD-Anhänger (31 Prozent "sehr zufrieden", 59 Prozent "eher zufrieden"), dahinter kommen die Grünen-Anhänger (32 Prozent/50 Prozent), die Linken-Anhänger (11 Prozent/70 Prozent) und Anhänger der Union (20 Prozent/52 Prozent). Bei AfD-Anhängern sind laut der Umfrage nur 15 Prozent mit ihrem Einkommen "sehr zufrieden" und 42 Prozent "eher zufrieden". Dagegen sind 38 Prozent der AfD-Wähler mit ihrem Einkommen "überhaupt nicht zufrieden".



Für die Erhebung befragte Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus am 29. und 30. April 2019 insgesamt 1.016 Personen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur