Wahlen im Osten: Countdown zur Wende 2.0

Vor diesen Wahlen zittert das Establishment. Denn in Thüringen und Brandenburg, aber auch in Sachsen steht die AfD vor dem Sprung auf Platz 1. Doch nicht nur deshalb sind die Urnengänge am 1. und 22. September eine Frage des Schicksals - sagen die Spitzenkandidaten aus Thüringen und Brandenburg, Björn Höcke und Christoph Berndt.

In dieser spannenden wie nachdenklichen Debatte erklären die Politiker, wie sich in Deutschland eine neue Wende ankündigt, warum die Idee von Preußen auch für den Thüringer Höcke ein Leitstern ist und weshalb der Brandenburger Berndt manchmal an einen Satz von Lenin denkt. Quelle: AUF1