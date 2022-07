AfD: Licht aus beim Normalbürger – Festbeleuchtung im Regierungsviertel: Trotz Sitzungspause rotieren die Zähler

Strom, Gas, Heizöl: Der Normalbürger überlegt täglich, wie er den Gürtel noch enger schnallen kann. Ganz anders im leeren Bundestag: Dort rattern die Klimaanlagen auf Hochtouren, brennen den ganzen Tag die Lampen, gibt es jeden Abend eine teure Lasershow. Seit drei Wochen ist parlamentarische Sommerpause, und obwohl die Abgeordneten und die meisten ihrer Mitarbeiter im Urlaub oder in den Wahlkreisen abschalten, hat bei den Stromfressern am Berliner Arbeitsplatz niemand den Aus-Knopf gedrückt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Als immenser Kostenfaktor entpuppt sich die allabendliche Licht-Show, die mit monatlich 375.000 Euro zubuche schlägt, wie Parlamentspräsidentin Bärbel Baas (SPD) der Bild-Zeitung sagte. Die Show bildet den Rahmen für eine Filmvorführung, die sich Passanten bei freiem Eintritt am Spreeufer anschauen können. Wie hoch die Stromkosten bei Normalbetrieb in den Gebäuden im Regierungsviertel indes sind, ließe sich nicht beziffern. Sie dürften aber ebenfalls in die Zehntausende gehen.

Und da ist sie wieder, die Heuchelei der Ampelpolitik: Das gemeine Volk wird zum Energiesparen aufgefordert, aber man selbst verplempert Strom und Geld, als gäbe es kein Morgen. Und als gäbe es zuverlässige Stromquellen, über die man frei verfügen könnte. Die gibt es mit der Kernkraft in Deutschland zwar tatsächlich, aber vor allem die Grünen als die treibende Kraft des wirtschaftlichen Niedergangs Deutschlands will zum Jahresende auch die drei letzten Meiler vom Netz nehmen. Wir von der AfD wollen diesen Wahnsinn stoppen – und sind damit längst nicht mehr allein. So haben 20 renommierte Wissenschaftler jetzt in einer gemeinsamen Erklärung das Aus für den Atomausstieg gefordert, und auch der TÜV hat unterstrichen, dass nicht nur die drei letzten noch am Netz liegenden Kraftwerke ohne Bedenken weiterlaufen könnten, sondern auch die drei bereits vom Netz genommenen Meiler. So, wie die Einsparprioritäten im Regierungsviertel gelagert sind, wäre das auch dringend nötig!"

Quelle: AfD Deutschland