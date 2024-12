Diskussion über die Stadtbahn muss vom „Ob“ zum „Wie“ zurückfinden

Zur Finanzierungszusage des Landes für die Kieler Stadtbahn erklärt Ratsherr Marcel Schmidt, Vorsitzender der SSW-Ratsfraktion Kiel: „Die finanzielle Zusage des Landes zur Kieler Stadtbahn ist ein wichtiger Meilenstein für die Umsetzung dieses Schlüsselprojekts für den Kieler Stadtverkehr."

Schmidt weiter: "Diese Zusicherung bringt nicht nur Sicherheit, sondern beruhigt auch die teils hitzigen Diskussionen der letzten Wochen, die oft an der Sache vorbeigingen. Wir sehen keinen Grund, am bisherigen Kurs zu zweifeln, und ermutigen alle Beteiligten, konstruktiv an der weiteren Umsetzung dieses Projekts zu arbeiten.

Die Stadtbahn bietet zudem eine klare Perspektive für die Stadtentwicklung. Sie wird dazu beitragen, Kiel als lebenswerte und zukunftsorientierte Stadt zu stärken. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass dieses Projekt nicht nur auf den zentralen Stadtbereich fokussiert ist, sondern mittel- bis langfristig auch den gesamten Kieler Norden, sowie die weiteren äußeren Stadtteile ans Bahnnetz anbindet.

Die SSW-Ratsfraktion hat die Stadtbahn von Anfang an unterstützt und sieht sich durch die jüngsten Entwicklungen bestätigt. Kiel braucht ein modernes und leistungsfähiges System, um den öffentlichen Nahverkehr zukunftsfähig zu gestalten. Die Entscheidung des Landes gibt uns eine solide Grundlage, um die Planung voranzutreiben. Jetzt ist es wichtig, dass alle diese Grundlage als Startpunkt für konstruktive Diskussionen nutzen, wie wir die Stadtbahn effektiv und nachhaltig umsetzen können – und nicht, ob sie überhaupt umgesetzt wird. Wir freuen uns, dass dieses Projekt eine so breite Unterstützung erfährt, und sind überzeugt, dass es ein zentraler Baustein für eine erfolgreiche Mobilitätswende in Kiel ist.“

Quelle: SSW