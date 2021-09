AfD: Allein in NRW: Alle drei Tage eine Gruppenvergewaltigung!

Diese Zahlen sagen viel darüber aus, wie sich Deutschland verändert hat: Allein im Jahr 2020 sind in Nordrhein-Westfalen 115 Gruppenvergewaltigungen registriert worden! Somit kam es durchschnittlich alle drei Tage zu einem solchen entsetzlichen Schwerverbrechen. Der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen betrage dabei etwa 46 Prozent, teilte das NRW-Innenministerin in der Antwort auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion mit.

Weiter heißt es in der Antwort: Bundesweit sieht es nicht besser aus, wie die aktuellen BKA-Zahlen erst vor wenigen Wochen bestätigt hatten: In ganz Deutschland wurden für das vergangene 704 Gruppenvergewaltigungen gezählt – also täglich zwei.

Auf schreckliche Art und Weise zeigen diese Zahlen, welches Potenzial für schlimmste Sexualstraftaten nach Deutschland importiert wurde. Frauen werden zum Freiwild, während die Bundesregierung, die Medien und Polizeifunktionäre tatenlos zusehen und multikulturelle Durchhalteparolen verbreiten. So darf es nicht weitergehen! Die Massenzuwanderung muss gestoppt werden, Straftäter und Illegale müssen konsequent aus Deutschland abgeschoben werden.

Quelle: AfD Deutschland