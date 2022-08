Thore Stein: Vorwürfe gegen Bettina Martin müssen Nachspiel haben

Laut eines Medienberichts hegt die CDU-Fraktion den Verdacht, dass Bildungsministerin und Landtagsabgeordnete Bettina Martin ihren tatsächlichen Lebensmittelpunkt nicht in Schwerin, sondern in Kleinmachnow bei Berlin hat.

Dazu erklärt der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Thore Stein: „Der im Raum stehende Vorwurf ist ungeheuerlich und muss definitiv Konsequenzen haben. Die Frage ist nur für wen. Selbstverständlich hat Frau Martin ihr Landtagsmandat zu Unrecht erworben, wenn sich die Vorwürfe bestätigen sollten. Es wäre aber ebenso erheblich, wenn die Vorwürfe sich als haltlos erwiesen und der CDU-Abgeordnete, der mit der Vermutung an die Öffentlichkeit gegangen ist, nur aufgrund einer wagen Vermutung gehandelt hat.

So oder so muss die Sache ein Nachspiel haben. Hier muss dringend Licht ins Dunkel gebracht werden, was an den Vorwürfen dran ist.“

Quelle: AfD Deutschland