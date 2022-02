Preis-Schock für E-Auto-Fahrer: Bis zu 80 % mehr Ladekosten!

In der bayerischen Landeshauptstadt München dürfte sich die Begeisterung der Bürger für sogenannte E-Autos derzeit in Grenzen halten. Zum 1. April erhöhen die Münchner Stadtwerke die Ladepreise ihrer SWM-Ladesäulen um bis zu 80 Prozent! Grund dafür seien „Die Entwicklung auf den Energiemärkten sowie der allgemeine Kostenanstieg“. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung unter Berufung auf einen Bericht im "Focus".