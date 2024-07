FDP wirft Orbán Versuch des Missbrauchs des EU-Ratsvorsitzes vor

Europas Liberale haben Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán einen Versuch des Missbrauchs der Europäischen Union vorgeworfen. "Kaum hat Ungarn den EU-Ratsvorsitz inne, versucht Viktor Orbán, die EU für seine politischen Spielchen zu missbrauchen", sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) der "Rheinischen Post" am Freitag.

"Dieser Mann ist ausschließlich in seiner Rolle als ungarischer Ministerpräsident bei seinem Spezi Putin zu Besuch", stellte Strack-Zimmermann klar. "Die EU steht kerzengerade an der Seite der Ukraine und unterstützt sie weiter in ihrem Kampf gegen den brutalen russischen Überfall und für Freiheit und Demokratie."

Quelle: dts Nachrichtenagentur