Grünen-Bundestags-Fraktionschefin Katharina Dröge will Posten auch in der kommenden Legislaturperiode behalten

Katharina Dröge, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, will den Spitzenjob im Berliner Parlament auch in der kommenden Legislaturperiode ausüben. "Ich habe einen wahnsinnig verantwortungsvollen Job als Fraktionsvorsitzende und den möchte ich weiterhin machen", sagte die Politikerin aus Köln dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Montagausgabe). Seit 2021 führt die 39-Jährige an der Seite von Britta Haßelmann die 118-köpfige Grünen-Fraktion. Zugleich erklärte Dröge, bei der nächsten Kommunalwahl 2025 keine Kandidatur für das Amt der Kölner Oberbürgermeisterin anzustreben.

Auch Sven Lehmann, ebenfalls Abgeordneter der Grünen und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfamilienministerium, will sich um ein weiteres Mandat für den Bundestag bewerben, wie er dem "Kölner Stadt-Anzeiger" sagte. 2021 war Lehmann im Wahlkreis Köln II, der den Süden und Westen der Stadt umfasst, mit großem Vorsprung direkt gewählt worden. "Die Arbeit für Köln in Berlin macht mir große Freude und ich möchte sie weiterführen", sagte Lehmann. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)