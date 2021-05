Bayerns Ministerpräsident: "Die AfD steht auf der dunklen Seite der Macht"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands vor der AfD gewarnt. "Die AfD ist in ihrem Inneren depressiv und finster. Sie steht auf der dunklen Seite der Macht: Die AfD redet immer alles schlecht. Das wirkt nicht einladend", sagte Söder im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung.

"Deshalb ist es ein Problem für die wirtschaftliche Entwicklung, wenn die AfD stark wird: Da will niemand mehr hin", so Söder weiter. Die Union setze umgekehrt "auf Optimismus. Wir brauchen eine klare Haltung und müssen eine gute Politik machen - so wie Reiner Haseloff das praktiziert", sagte der CSU-Chef mit Verweis auf den amtierenden CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt.

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)