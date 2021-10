AfD Bundestagsreden (12.10): Gläser: Der öffentliche Rundfunk muss neutraler und effizienter werden

Der Journalist Ronald Gläser ist AfD-Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Zur Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin, die am 26. September zeitgleich zur Bundestagswahl stattfindet, tritt Gläser erneut an. Im Interview mit „AfD TV“ wendet Gläser sich scharf gegen die Autofeindlichkeit der Grünen und hofft auf mehr Meinungsvielfalt durch Online-Journalisten wie etwa Blogger und Youtuber.

