Facebook will Regierung bei Weiterentwicklung des NetzDG unterstützen

Facebook will die Bundesregierung bei der Weiterentwicklung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) unterstützen.

"Wir haben nie einen Hehl daraus gemacht, dass wir uns unwohl fühlen mit der Rolle, wie ein Gericht handeln zu müssen und zu entscheiden, dass wir Inhalte von der Plattform nehmen müssen - nur um dann von einem Gericht wieder dazu verpflichtet zu werden, den Beitrag wieder zu veröffentlichen. Aber selbstverständlich sind wir bereit, uns an einer Weiterentwicklung des Gesetzes zu beteiligen und uns dann danach zu richten", sagte Nick Clegg, früher Vize-Premierminister von Großbritannien und als Vice President of Global Affairs and Communications so etwas wie der "Außenminister" des Konzerns, im Interview mit dem Tagesspiegel.

Quelle: Der Tagesspiegel (ots)