AfD: Faeser ruiniert die Sicherheitsbehörden!

Egal ob Grenzschutz, Katastrophenvorsorge oder Terrorbekämpfung: An allen Ecken und Enden agiert Innenministerin Faeser als Abrissbirne unserer Sicherheit. Ein Brandbrief der Polizeigewerkschaft an Bundeskanzler Scholz sorgt nun für weiteren Wirbel um die Chaos- und Skandal-Ministerin der SPD. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Verfasst hat ihn Heiko Teggatz, Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). Kern-Vorwurf: Die Ampel spart die GSG9 kaputt, wodurch sich das Risiko islamistischer Anschläge erhöht! „Unserer Anti-Terror-Einheit GSG9 geht das Geld aus“, heißt es in dem Schreiben. Es fehle an Technik, Personal und Trainingsmöglichkeiten. Mit der Streichung mehrerer Tausend Flugstunden „gefährdet diese Regierung eine effektive Terrorabwehr.“ Gerade in Zeiten einer hohen terroristischen Bedrohungslage solle die Ampel-Regierung lieber in die Innere Sicherheit investieren, „als den Bau von Radwegen in Peru zu fördern.“ Doch eher friert die Hölle zu, als dass sich die Bundesregierung von solchen berechtigten Anregungen inspirieren lässt. Das Motto ist in allen Ministerien das gleiche: Deutschland immer zuletzt – von der Wirtschaftskraft bis zur Inneren Sicherheit. Es wird höchste Zeit, dass das Innenministerium endlich von der AfD geführt wird. Denn wir wollen den Raubbau an unserer Sicherheit stoppen. Wir wollen unseren Polizisten im Kampf gegen Clans und importierte Messer-Kriminalität den Rücken stärken und unsere Grenzen effektiv schützen. Denn die Inschrift auf dem Reichstagsgebäude in Berlin lautet nicht: „Dem peruanischen Radler“, sondern „Dem deutschen Volke“. Mit der AfD wird dafür gesorgt, dass diese drei Worte wieder zur täglichen Richtschnur des Regierungshandelns werden!" Quelle: AfD Deutschland