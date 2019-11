Steinmeier lädt zum Teilen persönlicher Mauerfall-Geschichten ein

30 Jahre nach der Friedlichen Revolution lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft Bürgerinnen und Bürger dazu ein, ihre persönlichen Geschichten zu Mauerfall und Wiedervereinigung zu erzählen und sie in den sozialen Medien zu teilen.

"Welche Geschichte verbinden Sie mit dem Mauerfall vor 30 Jahren, mit dem Zusammenwachsen von Ost und West? Die Geschichte unseres Landes besteht doch aus den Geschichten, die wir erlebt haben, aus unseren Geschichten. Und Ihre Geschichte würde ich gern hören", heißt es in seinem Video. In der Botschaft, die auf den Accounts des Bundespräsidenten in den Sozialen Medien zu sehen ist, erzählen zudem Fußballnationalspieler Toni Kroos, Handball-Bundestrainer Christian Prokop, der Sänger Max Raabe und die Spitzenköche Maria Groß und Ali Güngörmüs ihre persönlichen Geschichten zum Mauerfall. Die Nutzerinnen und Nutzer werden eingeladen, eigene kurze Videobeiträge unter dem Hashtag #geteiltegeschichten zu erstellen und zu veröffentlichen. Der Online-Aufruf des Bundespräsidenten fügt sich in seine Gesprächsreihe "Geteilte Geschichte(n)" ein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur