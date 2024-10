Huber nennt Scholz "schwächsten Bundeskanzler aller Zeiten"

Angesichts der Berichte, wonach Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in der SPD-Fraktionssitzung am Dienstag indirekt mit der Vertrauensfrage gedroht haben soll, hat CSU-Generalsekretär Martin Huber die Führungsstärke des Kanzlers angezweifelt. "Olaf Scholz ist der schwächste Bundeskanzler aller Zeiten", sagte er den Zeitungen der Mediengruppe Bayern am Mittwoch.

"Er muss ununterbrochen auf seine Richtlinienkompetenz pochen und droht nun auch noch mit der Vertrauensfrage", so Huber. "Gefühlt braucht es im Wochenrhythmus große Machtworte, die dann doch wirkungslos verhallen." Dies zeige, wie angeschlagen Scholz sei. "Er hat null natürliche Autorität - weder in seiner Partei noch in der Koalition", sagte der CSU-Politiker. Quelle: dts Nachrichtenagentur