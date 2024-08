VDA gegen neue staatliche Förderung beim Kauf von E-Autos

Trotz deutlich gesunkener Verkaufszahlen für Elektroautos im ersten Halbjahr dieses Jahres in Deutschland ist der Verband der Automobilindustrie (VDA) gegen weitere staatliche Zuschüsse beim Kauf.

"Wir fordern keine Subventionen, und ich fordere hier auch keine Neuauflage des Umweltbonus", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem "Mannheimer Morgen" (Dienstagsausgabe). Die Politik müsse sich stattdessen um die Ladeinfrastruktur kümmern. "Das Vertrauen der Menschen in die E-Mobilität muss weiter gestärkt werden. Dazu gehört insbesondere das Vertrauen, immer und überall einfach laden zu können", so Müller.



Die Bundesregierung hatte die eigentlich bis Ende 2024 geplanten staatlichen Zuschüsse im Dezember gekappt. Seitdem geht der Verkauf von E-Autos in Deutschland stark zurück.

Quelle: dts Nachrichtenagentur