AfD-Bundessprecherin Beatrix von Storch: "CDU ist in der Opposition ein Totalausfall"

Die stellvertretende Bundessprecherin der AfD, Beatrix von Storch, kritisiert die Oppositionsarbeit der CDU am Rande der Bundesversammlung scharf. "Wir sehen auf jeden Fall, dass die CDU in der Opposition ein Totalausfall ist und zwar in jeder denkbaren Hinsicht", so von Storch im phoenix-Interview.

Die Nominierung von CDU-Mitglied Max Otte als Kandidat auf das Amt des Bundespräsidenten durch die AfD erklärt sie als Reaktion auf eine fehlende Nominierung eines eigenen CDU-Kandidaten. "Hier hätte sie die Möglichkeit gehabt, einen Akzent zu setzen, sie verzichtet darauf", erklärt von Storch. "Wir machen der CDU ein Angebot, eines ihrer Mitglieder zu wählen. Max Otte ist festes Mitglied der CDU und die CDU hat sich entschieden - nicht nur bei dieser Bundesversammlung - die Rolle der Opposition nicht wahrzunehmen. Sie stellt keinen eigenen Kandidaten auf, sie haben aber jetzt die Gelegenheit, einen aus ihren Reihen zu wählen."

Die AfD, so die stellvertretende Bundessprecherin, sei bereit, "auch über die Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und Angebote zu machen". Die Partei werde "gerne helfen, da eine Brücke" zur Union in der Oppositionsarbeit zu bauen, so von Storch. Quelle: PHOENIX (ots)