Co-Vorsitzende Wissler: Linke will Menschen in Ostdeutschland Angebot machen

Die Linke will bei der Bundestagswahl im Herbst Wähler im Osten der Republik zurückgewinnen. Die Co-Vorsitzende Janine Wissler sagte am Montag im Inforadio vom rbb: "Wir kämpfen um alle Wählerinnen und Wähler - gerade die, die uns mal gewählt haben. Weil wir ihnen ein Angebot machen, gerade zum Beispiel in Ostdeutschland."

Damit setze sich die Partei insbesondere auch von AfD und CDU ab. "Im Programm der AfD kommt Ostdeutschland nicht ein einziges Mal vor, und im Entwurf der CDU auch nicht ein einziges Mal." Dabei setze die Linke auf die Themen soziale Gerechtigkeit und sozialer Ausgleich: "Wir müssen die Löhne angleichen in Ost und West, wir müssen die Rentenungerechtigkeit nach über 30 Jahren endlich beheben. Wir müssen die Regionen auch stärken, weil ganze Regionen auch abgehängt wurden", so Janine Wissler. Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)