AfD: Einbürgerungsanträge explodieren: Nein zur Deutschland-Flatrate im Sozialsystem!

Es war von vornherein absehbar und offensichtlich auch so geplant: Nur vier Wochen nach dem Inkrafttreten des Ampel-Einbürgerungsrechts melden die Bundesländer explodierende Zahlen bei den Einbürgerungsanträgen. In Hamburg stieg die Zahl im ersten Monat nach der Reform auf 2031 Anträge. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1153 Anträge, sodass ein Anstieg um 76 Prozent zu verzeichnen ist. In Hessen liegt der Anstieg bei 27 Prozent, in Schleswig-Holstein bei 38 Prozent und Berlin sogar bei 193 Prozent! AfD-Bundessprecherin Alice Weidel kommentiert mit deutlichen Worten: „An all diejenigen, die nach der CDU-Grenzöffnung illegal ins Land strömten, verramscht die Ampel nun den deutschen Pass. Inklusive Flatrate fürs Sozialsystem.“

Was soll auch dabei herauskommen, wenn ein „Informationszentrum“ des von Annalena Baerbock geführten Auswärtigen Amts in einem Twitter-Beitrag auf Arabisch dafür wirbt, dass Ausländer im Schnellverfahren den deutschen Pass erhalten? Explizit wurde dabei auch hervorgehoben, dass man den eigenen Pass behalten könne, wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft erwerbe. Auch auf die Möglichkeit des Pass-Erwerbs nach nur drei Jahren wird hingewiesen. Es ist mehr als offensichtlich: Ampel und CDU haben keinerlei Willen, die illegale Massenmigration zu reduzieren. Im Gegenteil: Sie wollen so viele Migranten wie möglich in unsere Sozialsysteme einladen!

Für die AfD ist klar: Das neue Einbürgerungsrecht der Ampel-Regierung werden wir sofort einkassieren, sobald wir auf den Regierungsbänken Platz nehmen. Der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft darf nur maßvoll, im deutschen Interesse und erst am Ende eines Integrationsprozesses erfolgen. Asyl ist ein Recht auf Zeit und darf nicht zur automatischen Einbürgerung führen. Wenn kein Asylgrund mehr vorliegt, müssen Asylbewerber in ihre Heimat zurückgeführt werden. All das muss dringend angepackt werden, um Deutschlands Identität und Zukunft in letzter Sekunde zu retten. Nur die AfD steht als einzige Partei für diese Mammut-Aufgabe bereit!"

Quelle: AfD Deutschland