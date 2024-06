AfD deckt auf: 6.897 Gruppenvergewaltigungen in zehn Jahren!

Eine parlamentarische Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Stephan Brandner bringt erschreckende Zahlen ans Licht: Mindestens 6.897 Menschen wurden in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren zum Opfer einer Gruppenvergewaltigung. Allein in Berlin kam es im vergangenen Jahr zu 111 derartigen Verbrechen. Fast die Hälfte der Täter (48 Prozent) sind Ausländer, während der Ausländeranteil in Deutschland bei 16,4 Prozent liegt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Sieht man sich bei dieser Statistik die häufigsten Herkunftsländer der Tatverdächtigen an, bleiben keine Fragen offen. Auf Platz 1 rangierten im vergangenen Jahr Syrer (79), gefolgt von Afghanen (49), Irakern (43) und Türken (33). Es ist somit schwarz auf weiß erwiesen, dass Tatverdächtige aus mehrheitlich muslimischen Ländern massiv überrepräsentiert sind. Dennoch leugnen die etablierten Parteien diese Fakten, um ihre zerstörerische Migrations-Ideologie krampfhaft aufrechterhalten zu können. Wer gegen diese Zustände etwas unternehmen kann? Mit Sicherheit nicht die SPD, deren Bundeskanzler schon im vergangenen Jahr von Abschiebungen „im großen Stil“ fabulierte und bis heute nichts, aber auch gar nichts lieferte. Man kann solchen Akteuren nichts glauben, wenn sie sich vor jeder Wahl mit Abschiebungs-Forderungen profilieren und nach der Wahl wieder die Rassismus-Keule auspacken. Nur die AfD macht ernst: Wir werden kriminelle Migranten und Asylsuchende ohne Bleiberecht konsequent zurückführen. Gehen Sie deshalb unbedingt am Sonntag zur Wahl und stimmen Sie für die AfD, damit die verantwortungslose Migrationspolitik endlich beendet wird! Datenbasis: https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2024/gruppenvergewaltigungen-es-geht-inzwischen-um-tausende-opfer/ Quelle: AfD Deutschland