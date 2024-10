Wasserstofflüge ist zentrale Lüge der deutschen Energiewende

„Die Wasserstofflüge ist die zentrale Lüge der deutschen Energiewende.“ Mit diesen Worten kommentiert der energiepolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL die Stellungnahme der Landesregierung auf seinen Antrag (Drs. 17/7419) zu Konsequenzen aus dem Sonderbericht „Realitätscheck Wasserstoff“ des Europäischen Rechnungshofs.

„Denn dass mit Zufallsenergien allein keine Versorgung eines Industrielandes möglich sein wird, ist inzwischen klar. Klar ist durch diese inhaltsleeren und ausweichenden Antworten jetzt aber auch, dass ohne brauchbare Speicherform eine CO2-neutrale Energiewirtschaft unmöglich ist!“

Wasserstoff kommt maximal für Nischenanwendungen in Frage, weiß Hellstern. „Ich verweise gern darauf, dass Norwegen das Projekt einer Wasserstoffpipeline nach Deutschland abgesagt hat: Niemand will mehr in diese Totgeburt investieren. Unsere Milliarden dafür könnte man genauso gut direkt verbrennen. Statt Glaubenskriege darum zu führen, ob es den Klimawandel gibt und wer oder was genau dafür verantwortlich ist, sollten wir uns endlich auf die Undurchführbarkeit der Energiewende konzentrieren.“

Quelle: AfD BW