Politische Bildung auch 2019 gefragt

Politik in Zeiten von Fake News setzt mehr denn je voraus, sich mit Fakten und den Auswirkungen auf die Demokratie zu beschäftigen. Die Politischen Stiftungen bieten hier vielfältige Möglichkeiten zur Weiterbildung an. Die CSU-nahe Hanns-Seidel-Stiftung hat für 2019 wieder ein Programm zusammengestellt, das nahezu alle Politikbereiche abdeckt.

Über 45.000 Teilnehmer zählte die Stiftung im vergangenen Jahr im Bereich Politische Bildung bei über 1.200 Seminaren. "Politische Bildung stärkt die Demokratie. Wir haben Angebote für alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten", sagt Stiftungsvorsitzende Prof. Ursula Männle. Die Seminare finden im oberfränkischen Bildungszentrum Kloster Banz (Bad Staffelstein), im Konferenzzentrum München oder dezentral statt. "Der Trend geht zu wohnortnahen Angeboten", so die Stiftungsvorsitzende. Hotels, Gasthäuser, Vereinsheime oder Schulen sind Orte der Begegnung bei Seminaren der Hanns-Seidel-Stiftung in ganz Bayern.

Ein Schwerpunkt im neuen Jahr ist das Erklären von Europa und seinen Institutionen: "Europa - Quo Vadis?" Im Vorfeld der Europawahlen 2019 stehen die europäische Sicherheits- und Landwirtschaftspolitik, der Populismus in Europa, die Datenschutzgrundverordnung oder die Digitalisierung in Europa auf dem Seminarprogramm. Neben Parlamentarismus in Deutschland werden auch gesellschaftliche Themen aufgegriffen wie der digitale Verbraucherschutz, ethische Aspekte der Gesundheits- und Krankenpflege, Seminare zur Energiepolitik mit Exkursion, Chancen einer älter werdenden Generation, Mobbing im Berufsalltag oder die Onlinesucht.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung können Interessierte rückblickend auch Einblick in das "Leben in der DDR" nehmen. Die Hanns-Seidel-Stiftung organisiert auch Ferienprogramme für Familien, Thementage Wirtschaft und Soziales oder für Medienkompetenz.

Die Themen und Angebote der politischen Bildung für 2019 sind zu finden unter www.hss.de/veranstaltungen. Wer sich für gesellschaftspolitische Literatur interessiert, kann unter www.hss.de/publikationen Broschüren herunterladen oder kostenfrei bestellen.

Quelle: Hanns-Seidel-Stiftung (ots)