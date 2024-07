Bundeselternrat für Verbot von Lachgas und "begleitetem Trinken"

Der Bundeselternrat hat sich offen gezeigt für Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), der ein Verkaufsverbot von Lachgas an Minderjährige und ein Ende des "begleitenden Trinkens" von Jugendlichen im Beisein von Sorgeberechtigten anstrebt. "Als Bundeselternrat begrüßen wir die Pläne von Karl Lauterbach, Lachgas für Minderjährige, K.O.-Tropfen und das sogenannte begleitete Trinken für 14- bis 16-Jähre zu verbieten", sagte der Vorsitzende des Bundeselternrats, Dirk Heyartz, der "Rheinischen Post".

"Das ist überfällig und sollte schnellstmöglich kommen, um Kinder und Jugendliche vor Drogen oder Missbrauch besser zu schützen."



Allerdings dürfe man nicht naiv sein. "Das Verbot wird in der Praxis kaum etwas bringen, weil Kinder und Jugendliche immer einen Weg drumherum finden werden", mahnte Heyartz. "Ich erwarte daher von der Bundesregierung und den Landesregierungen, dass sie ein Konzept für mehr Aufklärung und Prävention bei Drogen wie Lachgas und Alkohol entwickeln."



Dazu müssten auch Lehrer mit an den Tisch, denn die Schule sei der wichtigste Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, so Heyartz. Er verspreche sich viel davon, wenn Schüler dabei mithelfen, ihre Klassenkameraden aufzuklären. "Das bringt oftmals mehr, als wenn es von Erwachsenen kommt", sagte der Vorstand des Bundeselternrats.



