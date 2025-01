Generalsekretär Christian Leye (BSW): ,Wir werden in den Bundestag einziehen'

Christian Leye, Generalsekretär des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), ist davon überzeugt, dass seine Partei bei der Bundestagswahl mehr als fünf Prozent der Wählerstimmen erreichen und in den Bundestag einziehen wird.

"Das wird klappen. Wir hatten ähnliche Umfragewerte vor der Europawahl, wir haben nachher einen historischen Erfolg eingefahren. Mit 6,2 Prozent ist noch nie einer Partei gelungen, im Jahr ihrer Gründung über die Fünf-Prozent-Hürde bei einer bundesweiten Wahl zu springen. Das haben wir schon einmal geschafft bei den Europawahlen, das werden wir auch diesmal schaffen. Wir sind da sehr zuversichtlich", sagte er im Interview mit dem TV-Sender phoenix am Rande des Parteitags in Bonn. Die Partei werde in allen Bundesländern antreten. Leye: "Wir sind bereit."



Das BSW wolle wachsen und sich deshalb in diesem Jahr stärker als zuvor für Neumitglieder öffnen. "Wir freuen uns auf all die neuen Leute, die zu uns kommen werden", betonte Leye. Einen "Führerkult" rund um die Namensgeberin Sahra Wagenknecht sieht er innerhalb des BSW nicht. Die Partei stehe geschlossen zusammen und habe mit Wagenknecht eine starke Kanzlerkandidatin - für die er allerdings keine realistische Chance auf einen Einzug ins Kanzleramt sieht. In seinen Augen fehlen für eine Regierungsbeteiligung vor allem die passenden Partner, die Unterschiede zu den anderen Parteien seien zu groß. "Bei der Programmatik, die die anderen Parteien auf den Tisch legen, sehe ich ehrlich gesagt nicht, dass wir da in eine Regierung gehen. Grundsätzlich sind wir bereit, haben wir im Osten gezeigt, wenn die Inhalte stimmen. Aber nur dann. Und auf Bundesebene sehe ich das nicht", machte Leye deutlich. Und weiter: "Politik ist kein Schrottwichteln, wo man das kleinste Übel wählt, sondern wir wollen eine Alternative bieten für Gerechtigkeit und Frieden. Wir wollen einen demokratischen Neustart auch für Deutschland."

Quelle: PHOENIX (ots)