AfD: Allein an Bahnhöfen und in Zügen: 75 Gewalt- und Sexualdelikte pro Tag!

Die Kopfschuss-Hinrichtung am Frankfurter Hauptbahnhof war nur die Spitze eines riesigen Eisbergs: Allein an Bahnhöfen und in Zügen gab es im vergangenen Jahr täglich rund 75 Gewalt- und Sexualstraftaten. Insgesamt waren es 25.640 Gewalttaten – ein krasser Anstieg um 42 Prozent gegenüber dem Jahr 2019. Bei Sexualdelikten stieg die Zahl im gleichen Zeitraum sogar um 60 Prozent (1898 Fälle). In 555 Fällen wurden durch die Täter Messer eingesetzt. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Längst weiß Jeder, dass diese Entwicklung nicht vom Himmel gefallen ist, sondern vor allem eine Ursache hat: Massenmigration. Ampel- und CDU-Politiker leugnen den Zusammenhang zwischen ihrer Migrationspolitik und der Gewalt an unseren Bahnhöfen, doch die Zahlen und Fakten sprechen eine eindeutige Sprache: Rund 57 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen bei Sexualdelikten waren Ausländer. Der Anteil der Tatverdächtigen mit Migrationshintergrund ist noch höher, denn die restlichen 43 Prozent umfassen deutsche Staatsbürger mit oder ohne Doppelpass. Auch bei Gewaltdelikten sind mehr als 40 Prozent der ermittelten Tatverdächtigen Ausländer – auch hier sind Doppelstaatler noch nicht mitgezählt. Es ist nicht zu ertragen, dass die Ampel-Regierung und Innenministerin Faeser trotz dieser furchtbaren Zahlen einfach so weitermachen wie bisher. Selbst nach dem Kopfschuss-Mord werden keine Konsequenzen gezogen – auch nicht von der CDU, die vor allem Überwachungsmaßnahmen ausbauen will, anstatt wenigstens in den von ihr regierten Bundesländern eine konsequente Abschiebungspolitik umzusetzen. Nur mit der AfD werden die Bahnhöfe und Züge wieder sicherer, weil nur wir das verantwortungslose Experiment der Massenmigration beenden und Straftäter mit ausländischer Staatsbürgerschaft abschieben! Weitere sogenannte „Einzelfälle“ sind hier dokumentiert: https://www.afd.de/einzelfallticker/ Quelle: AfD Deutschland