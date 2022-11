39 Millionen Euro für Wiederholung: Teuerste Wahlen in der Geschichte Berlins

Nach Angaben des Tagesspiegels wird die Wiederholung der Wahl in Berlin 39 Millionen Euro kosten. Sie wird die teuerste Wahl in der Geschichte der deutschen Hauptstadt sein, dreimal so teuer wie die (ir)reguläre Wahl im September 2021. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den sozialen Medien wird die Entscheidung über die Neuwahlen in der Hauptstadt heiß diskutiert. Manche sprechen gar von einem Wahlbetrug." Quelle: RT DE