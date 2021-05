Johannes Vogel: Die FDP unterstützt seine Sozialpolitik

Johannes Vogel will sich als neu gewählter stellvertretender FDP-Parteivorsitzende stärker für eine liberale Sozialpolitik einsetzen. Am Rande des FDP-Parteitags erklärt er im phoenix-Interview: "Eine liberale Gesellschaft ist eine, wo es keinen Unterschied machen darf, wo man herkommt, wo nur Anstrengung und die Wünsche für das eigene Leben zählen."

Dass diese Themen nicht die klassische FDP-Haltung repräsentierten, sieht Vogel anders: "Unser Angebot ist doch gerade die Kombination aus gesellschaftlicher Freiheit und wirtschaftlicher Freiheit. Deswegen ist doch diese Kombination, was uns auszeichnet, was uns spannend macht und was wir anbieten können."



Mit Gegenwind aus der Partei rechnet er für seine sozialpolitischen Ideen nicht: "Ich wurde bei der ersten Kandidatur als stellvertretender Parteivorsitzender mit starken, fast 80 Prozent gewählt. Das interpretiere ich als Rückhalt und freue mich über die ganze Unterstützung der ganzen Partei."

Quelle: PHOENIX (ots)