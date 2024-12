AfD: Remigration jetzt – Sicherheit und Entlastung für Deutschland

„Der Fluchtgrund für die Syrer ist entfallen – jetzt ist es an der Zeit für eine groß angelegte Remigrationsoffensive.“ Mit diesen Worten begann der migrationspolitische AfD-Fraktionssprecher Ruben Rupp MdL seinen Beitrag zur AfD-Debatte zum Thema Remigration.

Rupp weiter: „Für die AfD bedeutet Remigration eine längst überfällige, große Rückführung Illegaler, Krimineller, Terroristen, nicht mehr Asylberechtigter und Sozialbetrüger. Es bedeutet nicht, Bürger mit deutschem Pass abzuschieben. Asyl ist Schutz auf Zeit, diese Zeit ist seit über einer Woche abgelaufen. Jetzt heißt es Abflug, aber zügig! Wer sein Gastrecht missbraucht, der hat sein Gastrecht verwirkt. Das gilt genauso für Islamisten, die unser Deutschland ablehnen und vernichten wollen.“

Die Rückkehr in die Heimat ist übrigens auch für die über 1,2 Millionen Ukrainer absehbar, die in Deutschland leben, fuhr Rupp fort. „Wir können alle nur hoffen, wenn US-Präsident Trump endlich nächstes Jahr ins Amt kommt, dass wir nach Syrien auch im Ukraine-Krieg die frohe Botschaft des Friedens verkünden können. Man stelle sich das einmal vor, wenn die Politik im Sinne des deutschen Volkes handeln würde. Alleine durch diese Zwei-Millionen Rückführungen würden Hunderttausende Wohnungen für Deutsche frei werden – was für eine extreme Entlastung am Wohnungsmarkt sorgen würde. Entlastung für die, die Sie viel zu lange im Stich gelassen haben – die normalen, arbeitenden, steuerzahlenden Bürger!“

Quelle: AfD BW