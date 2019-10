Frömming: Recht auf Meinungsfreiheit ist gegen jeglichen Totalitarismus zu verteidigen

Das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung darf nicht unter dem Deckmantel des vermeintlich Politisch-Korrekten ausgehölt werden.

Nach der Verhinderung der Lesung von Ex-Bundesminister Thomas De Maizière (CDU) im Göttinger Rathaus durch die ‚Basisdemokratische Linke‘ ruft der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Götz Frömming, alle demokratischen Kräfte zur Sicherstellung der Meinungsfreiheit in Deutschland auf: „Wer geglaubt hat, man könne bei der Verhinderung der Vorlesung von Bernd Lucke noch wegsehen, ist nun eines Besseren belehrt worden. Linksextremisten kennen kein Halten, wenn es darum geht, den Korridor des Sagbaren in Deutschland weiter einzuschränken. Das von der Verfassung geschützte Recht auf Meinungsfreiheit darf auf keinen Fall auf dem Altar des vermeintlich Politisch-Korrekten geopfert werden. Alle demokratischen Kräfte müssen nun zusammenhalten und das Recht auf freie Meinungsäußerung in Wort, Schrift und Bild gegen jeglichen Totalitarismus entschieden verteidigen“, sagt Frömming.

Quelle: AfD Deutschland