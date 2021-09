Mühlmann: Im Kampf gegen Kinderpornografie – LKA muss personell besser ausgestattet werden!

In Thüringer sind in den vergangenen Jahren immer mehr Fälle von sexuellen Missbrauch an Kindern bei der Polizei registriert worden. Das Landeskriminalamt (LKA) hat nun vier weitere Dienstposten in der „Zentralen Auswertestelle Kinderpornografie“ beim Innenministerium beantragt. Ob diese Stellen genehmigt werden, ist derzeit noch unklar.

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, Ringo Mühlmann, unterstützt dieses Vorhaben: „Wenn ich den lebenslangen Leidensweg der Betroffenen mit der aktuell sehr geringen Anzahl von Ermittlern ins Verhältnis setze, kann ich diesen Antrag nur gutheißen. Allerdings darf hierfür nicht Personal an anderer Stelle eingespart werden, sondern es braucht zusätzliche Einstellungen. Ich erwarte vom Innenministerium eine zeitnahe positive Entscheidung.“ Quelle: AfD Deutschland