Schulen starten ohne Luftfilter

In Sachsen-Anhalt werden die Schulen am Donnerstag ohne neue Luftfilteranlagen in das Schuljahr starten. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung.

Nach Auskunft des Bildungsministeriums waren die Kreise und kreisfreien Städte im Land dazu aufgerufen, bis Ende August den Bedarf an Luftfiltern zu melden. Erst danach werde dieser analysiert und die Geräte angeschafft. "Aus meiner Sicht ist das ein Skandal, dass man hier nicht früher reagiert und Luftfilter angeschafft hat", sagte Eva Gerth, Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW. Auch Matthias Rose, Sprecher des Landeselternrates, meint: "Da hätte über die Ferien viel mehr passieren müssen."

Quelle: Mitteldeutsche Zeitung (ots)