AfD: Wir wollen eine Willkommenskultur für Kinder!

Am heutigen 20. September feiern wir den Weltkindertag. Wenige Tage vor der Bundestagswahl ist das ein guter Anlass, um uns noch einmal zu vergegenwärtigen: Kinder sind unsere Zukunft und müssen deshalb viel stärker in den Fokus der Politik gerückt werden! Gerade im Zusammenhang mit der Corona-Bekämpfung sind die Interessen der Kinder in schändlicher Weise vollkommen vernachlässigt worden.

Die AfD hingegen hat zahlreiche Vorschläge und Anträge für eine Verbesserung der Familien- und Kinderfreundlichkeit in die Parlamente eingebracht. Der Antrag für ein Baby-Willkommensdarlehen (Drucksache 19/24672) fordert beispielsweise, dass Elternpaare bei Geburt eines gemeinsamen Kindes ein zinsloses Darlehen in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Hier können Sie den Antrag nachlesen: Wir brauchen dringend eine Willkommenskultur für Kinder! Wenn Sie sich dieser Botschaft anschließen wollen, dann setzen Sie doch gerne ein Zeichen dafür – am besten, indem Sie am 26. September die AfD wählen! Quelle: AfD Deutschland