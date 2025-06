Peter Bohnhof: Mindestlohn gehört in die Hände der Mindestlohnkommission

Einzelhandels-Präsident Alexander von Preen fordert eine Aussetzung der Mindestlohnanpassung. Eine weitere Erhöhung sei für die Branche nicht zumutbar. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Bohnhof teilt dazu mit: „Kleine und mittelständische Unternehmen, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, dürfen durch übermäßige Belastungen nicht in ihrer Wettbewerbsfähigkeit gefährdet werden."

Bohnhof weiter: "Gleichzeitig ist es untragbar, dass Arbeitnehmer trotz Vollzeitbeschäftigung auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Die AfD-Fraktion unterstützt einen gesetzlichen Mindestlohn. Einseitige Forderungen nach unverhältnismäßigen Erhöhungen oder nach einer Abschaffung lehnen wir entschieden ab.

Die AfD-Fraktion steht zur Tarifautonomie. Wir appellieren an Regierung und Fraktionen, politische Eingriffe in die Lohnfindung zu unterlassen, um die Verhandlungsautonomie der Tarifpartner nicht zu untergraben. Die Festlegung des Mindestlohns obliegt allein der Mindestlohnkommission. Die AfD-Fraktion fordert eine ausgewogene Politik, die die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gleichermaßen berücksichtigt. So sichern wir Arbeitsplätze und fördern soziale Gerechtigkeit.“

Quelle: AfD Deutschland