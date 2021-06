In Niedersachsen bis zu 83 Prozent der Lehrkräfte erstgeimpft

Laut niedersächsischem Kultusministerium sind bis zu 83 Prozent aller Lehrkräfte in Niedersachsen bereits mindestens einmal geimpft worden. Das geht aus Zahlen der Behörde hervor, die der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ) vorliegen.

Mehr als 80.000 der insgesamt rund 97.000 Lehrerinnen und Lehrer haben demnach bereits eine Impfung erhalten. Den Zahlen liegt eine landesweite Erhebung zugrunde, auf die sich bislang 93 Prozent der Schulen zurückgemeldet hätten.

An den Grundschulen, die sich an der Umfrage beteiligt hatten, sind laut Ministerium 100 Prozent der Lehrer geimpft. Beim Großteil der Lehrkräfte, die die erste Impfung erhalten haben, stehe auch bald eine Zweitimpfung an, so Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher: "Die Impfzentren und Schulen arbeiten eng und pragmatisch zusammen."

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärte auf Anfrage der "NOZ", das Land habe nachdrücklich auf die Öffnung der Priorisierungsgruppe zwei für Lehrkräfte gedrungen. Danach sei die Impfkampagne im Schulbereich ausgerollt worden - "durchaus erfolgreich, wie sich zeigt", so Tonne. Man habe bereits vielen Lehrkräften ein Impfangebot gemacht "und ich bin sehr froh, dass die Angebote so stark von den Lehrkräften angenommen werden". Tonne fügte hinzu: "Die Impfungen laufen weiter. Damit wird ein wichtiger Grundstein für ein neues Schuljahr in Sicherheit und mit möglichst viel Präsenzunterricht gelegt."

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)