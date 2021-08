Querdenker starten Volksbegehren in Bayern

„Im Oktober können die Wahlberechtigten in Bayern in einem von einem ‚Querdenker‘-Bündnis initiierten Volksbegehren dafür unterschreiben, dass der Landtag abberufen wird. Ein entsprechender Antrag sei zugelassen worden, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Sollten vom 14. bis 27. Oktober mehr als eine Million Wahlberechtigte unterschreiben, nähme das Volksbegehren die Schwelle in den Landtag.“ Dies berichtet das Magazin "Unser Mitteleuropa" unter Verweis auf einen Bericht der "Nürnberger Nachrichten" und "COMPACT Online".

Weiter berichtet das Magazin: „Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Wir schlafen nicht, wir stehen auf, wir sind aufgewacht. Wir werden die Demokratie, den Rechtsstaat und unsere Rechte verteidigen und für unsere Freiheit kämpfen. Jeden Tag – solange es nötig ist", so der Querdenker-Anwalt Markus Haintz. Datenbasis: COMPACT Online

