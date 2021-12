Christian Lindner (FDP) zur Impfpflicht: "Diese Debatte ist nicht schwarz oder weiß"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält es nach der Empfehlung des Ethikrats zur möglichen allgemeinen Impfpflicht für richtig, "dass der Deutsche Bundestag ohne Fraktionszwang über diese ethische Frage entscheidet". "Die Diskussion zeigt, dass es jeweils Gründe für und gegen die allgemeine Impfpflicht gibt, die Respekt verdienen. Diese Debatte ist nicht schwarz oder weiß", sagte der FDP-Vorsitzende der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Der Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht der Menschen wiege einerseits schwer. Andererseits kehrten bei einer geringen Impfquote die kollektiven Freiheitseinschränkungen in Wellen immer wieder. "In der FDP-Fraktion gibt es legitimerweise beide Positionen", sagte Lindner der NOZ.

Quelle: Neue Osnabrücker Zeitung (ots)