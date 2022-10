AfD: Wir wollen Frieden!

Die EU verrät ihre eigenen Ziele: Einst zur Sicherung von Frieden und Wohlstand gegründet, geht es mittlerweile eher um die Förderung von Krieg und Armut. In Brüssel beschließen die Außenminister der Mitgliedsstaaten heute, die Ukraine – selbst KEIN Mitglied der EU – mit weiteren Waffengeldern auszustatten. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zynischerweise sollen die Kriegskasse in Kiew aus dem europäischen Friedensfonds gefüttert werden! Doch damit nicht genug, sollen in den nächsten beiden Jahren länderübergreifend 15.000 ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet werden – bei denen es sich bekanntlich auch für unsere Außenministerin um „hochmodernes Zeugs“ handelt.



Und ein weiteres Sanktionspaket soll verabschiedet werden. Wenn das so erfolgreich ist, wie die vorangegangenen: Gute Nacht, Europa! Gründerväter wie Adenauer oder de Gaulle würden im Grabe rotieren."

Quelle: AfD Deutschland