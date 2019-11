Bericht: Streit im Sachverständigenrat für Umweltfragen landet vor Gericht

Die Auseinandersetzungen im Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) sind laut eines Zeitungsberichts offenbar schwerwiegender als bislang bekannt. Für Donnerstag sei ein Gütetermin zwischen Mitgliedern des Umweltrats beim Berliner Verwaltungsgericht vorgesehen, berichtet das "Handelsblatt" unter Berufung auf eigene Informationen.

Das Gericht habe den Termin bestätigt. Der SRU ist ein renommiertes Gremium zur Beratung der Bundesregierung. Das "Handelsblatt" hatte im Juni erstmals über Auseinandersetzungen innerhalb des Rats berichtet, die die Arbeit der Regierungsberater belasten. Das am 27. Juni vorgestellte Sondergutachten zur "Legitimation von Umweltpolitik" offenbarte schwere Differenzen innerhalb des Rats, der derzeit an seinem Hauptwerk arbeitet – einem thematisch breit aufgestellten Umweltgutachten, das nur alle vier Jahre erscheint. Der SRU habe sich vor dem Termin am Donnerstag nicht zu der Klage äußern wollen, berichtet die Zeitung weiter.

Quelle: dts Nachrichtenagentur