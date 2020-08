Grünen-Innenexpertin Mihalic zu Polizei-Video in Düsseldorf: "Er muss wissen, dass das lebensbedrohlich sein kann"

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, hat das Vorgehen der Polizei in der Düsseldorfer Altstadt am Wochenende kritisiert. "Es ist absolut richtig, dass dieser Vorfall untersucht wird", sagte Mihalic der Düsseldorfer "Rheinischen Post".

Man könne erst urteilen, wenn man die ganze Geschichte kenne, sagte sie und betonte zugleich: "Was ich aber nicht nachvollziehen kann, dass nach den Ereignissen in den USA, so wenig Sensibilität herrscht und sich ein Polizist auf den Kopf-Hals-Bereich einer Person kniet. Er muss wissen, dass das lebensbedrohlich sein kann." Sie könne nicht verstehen, dass man das im Einsatz nicht bedenke.



Am Wochenende war das Video eines Polizei-Einsatzes in der Düsseldorfer Altstadt über die sozialen Medien publik geworden. Zu sehen ist ein Polizist, der sich auf Kopf und Hals eines am Boden liegenden offenbar gerade festgenommenen Mannes kniet. Das nordrhein-westfälische Innenministerium hatte am Sonntag angekündigt, den Vorfall zu untersuchen.

