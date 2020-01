Wippel: GRÜNE Justizministerin sollte zurücktreten

Nach den schweren, linksextremistischen Angriffen auf Polizisten in Leipzig in der Silvesternacht ist ein älteres Musikvideo der Zwickauer Punkband „Harlekins“ bekannt geworden. In dem Lied heißt es „Advent, Advent – ein Bulle brennt, erst 1, dann 2, dann 3 …“. Mit dabei ist die vor kurzem vereidigte sächsische Justizministerin Katja Meier, die im Lied als Bassistin aktiv mitspielt.

Dazu erklärt Sebastian Wippel, Erster stellvertretender Vorsitzender der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag und Polizist: „Katja Meier muss nach dieser Enthüllung und den Ereignissen zu Silvester in Leipzig sofort zurücktreten. Sollte sie sich weigern, muss Ministerpräsident Michael Kretschmer sie entlassen. Wer es jemals in seinem Leben toll fand, dass Polizisten brennen, kann die Justiz nicht anführen. Dies gilt gerade jetzt, denn die sächsische Justiz muss gemeinsam mit allen anderen Sicherheitsbehörden das Leipziger Terror-Netzwerk der Antifa zerschlagen. Meier gefährdet die aktuellen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes jedoch, da sie selbst zu den geistigen Brandstiftern gehört. Die Inhalte der Harlekins, die auch auf Meiers Konto gehen, sind niederträchtig und menschenverachtend. Leider sind sie zudem Realität geworden und erwiesen sich damit als Gebrauchsanleitung für Linksextremisten. Erst sangen die Harlekins von brennenden ‚Bullen‘ und dann schoben Linksextremisten einen brennenden Einkaufswagen in Richtung von Polizisten. Die Parallelen sind allzu offensichtlich. Wir sind erschüttert, mit wie wenig Sorgfalt Ministerpräsident Kretschmer sein Kabinett zusammengestellt hat. Wie kann denn eine ehemalige oder aktuelle Befürworterin von Gewalt gegen Polizisten zur Justizministerin ernannt werden? Dass Kretschmer und die CDU das zugelassen haben, sagt sehr viel über ihre eigene Haltung zum Problem des Linksextremismus aus,“ sagt Wippel. Quelle: AfD Deutschland

