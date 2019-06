Unionspolitiker erklären Grüne zum neuen Hauptgegner

Angesichts des Umfragehöhenflugs sehen die Spitzen von CDU und CSU die Grünen als neuen Hauptgegner in der politischen Auseinandersetzung und kündigen einen harten Kurs gegen die Partei an. Dem Nachrichtenmagazin "Focus" sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, die Grünen stünden "für Enteignungen, für höhere Steuern, für Blockaden in der Migrationspolitik".

Das sei das Gegenteil der CDU Politik und dessen, was gut für Deutschland sei. "Genau das werden wir entschieden herausstellen." Ziemiak warf den Grünen vor, sich "mit Floskeln" in der politischen Mitte aufzustellen, aber in Bremen ein rot-rot-grünes Bündnis anzustreben. CSU-Generalsekretär Markus Blume kündigte im "Focus" an, die Union werde die Grünen "in einer sachlich harten Auseinandersetzung bei allen Themen zwingen, Farbe zu bekennen". Er fügte hinzu: "Wir werden zeigen, dass wir die bessere, nämlich die funktionierende Klimaschutzpolitik machen." Außerdem werde die Union in der Auseinandersetzung mit den Grünen ihre Themenpalette verbreitern. "Bei wirtschaftlichen, sozialen und sicherheitspolitischen Themen sind die Grünen in der Realität ganz schwach", sagte Blume dem "Focus".

Quelle: dts Nachrichtenagentur